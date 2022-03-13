شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تبتسم للإسماعيلي بكأس مصر للمرة العاشرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مشواره فى كأس مصر هذا الموسم بعد تخطي فريق بتروجت فى دور الـ 32 خلال المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

سجل للدراويش عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم، بينما أهدر محمد الشامي.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 10 للإسماعيلي الذى ينجح فى الفوز بها بركلات الترجيح من أصل 23 لقاء ضمن منافسات البطولة الأقدم محليا.

ويرصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي جميع اللقاءات السابقة التي شهدت فوز الدراويش بركلات الترجيح وذلك علي النحو التالي ..

* يوم 15 أغسطس 85 .. فاز علي الاتحاد في نصف النهائي 4 / 1 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سجل للدراويش محمد حازم وعماد سليمان وطارق الصاوي وأبو طالب العيسوي.

* يوم 11 مايو 90 .. فاز علي غزل دمياط في دور المجموعات 5 / 4 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

* يوم 30 مارس 97 .. فاز علي المنصورة في ثمن النهائي 4 / 3 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سجل للدراويش عصام عبد العال وإيهاب جلال وسعفان الصغير وعطيه صابر.

* يوم 7 مايو 99 .. فاز علي الكروم في ربع النهائي 4 / 3 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للدراويش عماد النحاس وأيمن كمال ومجدي طلبه ومحمد صلاح أبو جريشة، بينما أهدر خالد بيبو وحمام إبراهيم.

* يوم 8 يونيه 2007 .. فاز علي حرس الحدود في ربع النهائي 4 / 2 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سجل للدراويش حسني عبد ربه وعبد الله السعيد ومحمد حمص ومحمد عبد الواحد.

* يوم 29 مايو 2010 .. فاز علي الاتحاد في ربع النهائي 5 / 3 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للدراويش محمد حمص وسوكاي وعمرو السولية وأحمد الجمل وعصام الحضري.

* يوم 23 أكتوبر 2013 .. فاز علي القناه في ربع النهائي 4 / 3 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سجل للدراويش عمرو السولية وجون آنطوى وسامح عبد الفضيل ومحمد زيكا، بينما أهدر حسني عبد ربه ومحمود متولي.

* يوم 23 مارس 2016 .. فاز علي الرجاء في دور الـ 32 بنتيجة 4 / 2 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سجل للدراويش أحمد سمير فرج وطه عادل وإبراهيم حسن ومحمود حمد.

* يوم 13 أبريل 2016 .. فاز علي طلائع الجيش في ثمن النهائي 5 / 4 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سجل للدراويش أحمد سمير فرج وعمر الوحش وإسلام جمال وحسني عبد ربه وطه عادل، بينما أهدر مروان محسن.