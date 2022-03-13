شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ خطة تسويق كهربا وبادجى وبواليا بعد تمديد تعاقد موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التعاقدات في النادى الاهلى خطة تسويق الثلاثى محمود عبد المنعم كهربا و الكونغولى والتر بواليا والسنغالى أليو بادجى لاعبى المارد الأحمر المعارين لنهاية الموسم الجارى، لاسيما بعد تمديد تعاقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق لمدة موسمين مقبلين بشكل رسمي.

ويرفض موسيمانى فكرة عودة الثلاثى كهربا وبواليا وبادجى لصفوف القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارتهم، مرحباً بفكرة بيعهم بشكل نهائي فى ظل خروجهم من حساباته الفنية خلال الموسم الجديد.

وتبحث لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق بالتشاور مع لجنة التخطيط على تسويق هذا الثلاثى من أجل الاستفادة المادية من بيعهم لأى نادى، ويلعب والتر بواليا للسيلية القطرى معاراً لنهاية الموسم بعد انتقاله للفريق القطرى في يناير الماضى بعد فسخ تعاقده مع مالاتيا سبور التركى ، في المقابل يعيش اليو بادجي حالة من التوهج في الملاعب الفرنسية مع ناديه اميان، بعدما سجل 12 هدفا وصنع هدفين آخرين، ويخطط ناديه الحالي لتفعيل بند شرائه بشكل نهائي من الأهلي، في ظل قناعته الكبيرة بإمكانيات المهاجم السنغالي.

ورحل كهربا من الأهلي إلى هاتاي سبورت في يناير الماضي لمدة 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار مع وجود بند تحويل الإعارة لبيع نهائى مقابل 3 ملايين دولار.