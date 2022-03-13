اتحاد الكرة يضع شرطا للتعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب الأولمبى

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القاهرة - سامية سيد - وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة شرطاً للتعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة منتخب مصر الأولمبى خلفاً لشوقى غريب المدير الفنى السابق، بعد قرار توجيه الشكر له وجهازه المعاون، واشترط المجلس انتعاش خزينة الجبلاية بالمستحقات المتأخرة له لدى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، بجانب الأندية المصرية، بحيث يستطيع التعاقد مع مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية.

ودخل 4 مدربين حسابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لشغل منصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب، وهم على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق، وهيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا، وخالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان تشكيل الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الأولمبي، بعد قرار توجيه الشكر لشوقى غريب مدرب الفراعنة وجهازه المعاون، خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة، "اتفقنا على تشكيل الجهاز الفنى الجديد خلال شهر مايو بحد أقصى، نرغب فى منح الفرصة للجهاز الفنى الجديد أن يقيم معسكرات لتجهيز المنتخب بشكل جيد، والأنسب للفراعنة التجمع وقت التوقفات الدولية حتى يتسنى للجهاز الفني ضم اللاعبين من الأندية، وتشهد الفترة المقبلة توقف فى يونيو وآخر فى سبتمبر".

ويخوض منتخب مصر تصفيات بطولة أفريقيا فى أكتوبر المقبل من خلال مواجهتين ذهاب وإياب مع أحد المنتخبات الأفريقية والفائز يخوض منافسات أمم أفريقيا فى مارس 2023.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرر إعفاء المنتخب الأولمبي من خوض الدور التمهيدي لكونه حامل اللقب فى 2019 تحت قيادة شوقى غريب.