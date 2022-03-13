شكرا لقرائتكم خبر عن 14 انتصارا وهزيمة وحيدة فى رصيد إيهاب جلال مع بيراميدز قبل مواجهة الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدٍ جديد يخوضه إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، عندما يقود السماوي فى مباراته أمام الصفاقسى التونسى باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ولن تخلو المباراة من القوة والندية بين الفريقين، خاصة أن كلا منهما لديه الدوافع الخاصة التى تقوده لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط فى صراع التأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية.
وقاد إيهاب جلال فريق بيراميدز فى 18 مباراة، حتى الآن، فاز فى 14 لقاءً وتعادل في 3 مباريات أخرى، بينما تلقى بيراميدز الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام النادي الأهلي في الدوري العام، وخسرها بيراميدز بثلاثية نظيفة.
ويدرس إيهاب جلال عدم الدفع بكافة أوراقه الرابحة فى بداية مواجهة الفريق التونسى، والعمل على تواجد بعض العناصر المميزة على مقاعد البدلاء لاستغلالهم في تغيير مجريات المباراة واستخدامهم حسب مجريات المباراة، لاسيما وإن المدير الفني يجهز المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف للعودة للظهور أمام فريقه السابق، حيث كان اللاعب غائبًا عن المشاركة مع بيراميدز طوال الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة، ليعود لقائمة فريقه في رحلته إلي تونس ومواجهة فريقه السابق، وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر ، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - محمود صابر، خط الهجوم: محمود وادي - محمود الجباس - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.