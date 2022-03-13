شكرا لقرائتكم خبر عن 14 انتصارا وهزيمة وحيدة فى رصيد إيهاب جلال مع بيراميدز قبل مواجهة الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ جديد يخوضه إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، عندما يقود السماوي فى مباراته أمام الصفاقسى التونسى باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ولن تخلو المباراة من القوة والندية بين الفريقين، خاصة أن كلا منهما لديه الدوافع الخاصة التى تقوده لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط فى صراع التأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الأول بترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط حصدها من تحقيق 3 انتصارات، فيما يأتي الأهلى طرابلس في المركز الثانى برصيد 6 نقاط، والصفاقسى التونسى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وزاناكو الزامبى في مؤخرة الجدول بدون نقاط.

وقاد إيهاب جلال فريق بيراميدز فى 18 مباراة، حتى الآن، فاز فى 14 لقاءً وتعادل في 3 مباريات أخرى، بينما تلقى بيراميدز الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام النادي الأهلي في الدوري العام، وخسرها بيراميدز بثلاثية نظيفة.