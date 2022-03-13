شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد حسام ميدو بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللاعب أحمد حسام ميدو إصابته بفيروس كورونا، وكتب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، قبل قليل، "الحمد لله إيجابى كورونا".



اصابة ميدو بكورونا وكانت قد أصابت استقالة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، من منصبه كمستشار فنى ومتحدث إعلامى باسم نادى بيراميدز، العديد من متابعى الكرة المصرية بالدهشة خاصة أن فترة عمله لم تتجاوز الشهرين.

وفاجأ مهاجم الزمالك ومنتخب مصر سابقا الجماهير المصرية، بتغريدة على موقع تويتر، قال فيها: "تقدمت باستقالتى لإدارة نادى بيراميدز، متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وكان من المفترض أن يعمل ميدو في بيراميدز كمستشار فنى فقط، إلا أن أحمد حسام ميدو تخطى وظيفته وتدخل في شأن اللاعبين، بعدما أقحم نفسه في مشاكل إدارية لا علاقة له بها، مما أدى إلى زيادة حالة التوتر داخل الفريق من تصرفاته.

تابع ميدو التدخل في الأزمات التي يعانى منها اللاعبون، وكانت آخرها مع أحمد فتحى بعدما اعترض الجوكر على عدم مشاركته واشتباكه لفظيا مع هانى سعيد المدير الرياضى، ليتفاجأ أحمد فتحى بتدخل ميدو في الأزمة، مما أدى إلى حدوث اشتباك بينهما هاتفيا وزادت الأمور بدلا من إخمادها.

وصعد ميدو أزمته مع أحمد فتحى للإدارة، وأصر على اتخاذ قرار صارم ضد اللاعب، ويبدو أن الإدارة لم تلب طلبه، ليأتى قرار استقالته الاثنين.