وفاة زياد إيهاب حارس مرمى الناشئين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

توفي زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد.

وأكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي ٢٠٠٣ خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.