بعد قرار الانفصال.. إلى أين يذهب سداسي الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة

قرار حاسم اتخذه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم التجديد لعقود عدد من لاعبي الفريق، وعرض آخرين للبيع على خلفية الأداء الأخير لهم خلال الفترة الحالية.

وقال مرتضى منصور إنه قرر عدم التجديد لكل من المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد، والتي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

كما قرر كذلك عرض المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للبيع.

وجاءت قرارات مرتضى منصور بعد خسارة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي، ليبقى بلا فوز في المركز الثالث للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليودع المسابقة رسميا بعد الابتعاد بفارق ثماني نقاط خلف بترو أتليتكو الأنجولي المتصدر بعشر نقاط، وسبع نقاط خلف الوداد صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

ويعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأحد لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق أمام وسائل الإعلام، بعد التعاقد معه لمدة موسم ونصف الموسم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقبل أن يتطرق رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي إلى الموقف النهائي لسداسي الفريق الذي أعلن الاستغناء عن خدماتهم، يستعرض الخليج 365 موقفهم في السطور التالية:

- أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم:

ظلت أزمة المستحقات المتأخرة مرتبطة بالثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم مع الزمالك منذ مطلع العام الجاري، بعدما علم يلا كورة أنهما أرسلا إنذار رسميا إلى النادي للاستفسار عنها بعدما بلغت 7 أشهر، ثم تواصل النادي مع الثنائي لحل الأزمة سريعاً بصرف جزء من المستحقات.

بمجرد الإعلان عن رحيلهما، أكد محمد طلال المتحدث الرسمي للوداد المغربي، ترحيب النادي بضم ثنائي الفريق السابق أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، وقال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي دائمًا مرحب بهما في الوداد، لكن ليس هناك تأكيد بوجود مفاوضات للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة".

وكان الزمالك تعاقد مع بنشرقي في صيف 2019 ليقضي مع الفريق ثلاثة مواسم، ولحق به زميله في الوداد محمد أوناجم، لكن الأخير تمت إعارته لمدة 6 أشهر لفريقه المغربي السابق في الموسم الماضي قبل عودته للقلعة البيضاء مع بداية الموسم الجاري.

- طارق حامد:

أبلغ طارق حامد لاعب وسط الزمالك ناديه في جلسة جمعته بأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، بوصول عرض سعودي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وطلب اللاعب وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور مهلة للتفكير وصلاة الاستخارة للرد على عرض الزمالك بشأن التجديد، وانتهت المهلة يوم الخميس الماضي، ليعتبر النادي أن ما حدث من اللاعب يعتبر اعتذارا بشكل غير مباشر عن عدم الاستمرار.

وتعاقد الزمالك في 9 سبتمبر 2014 مع طارق حامد لمدة 5 مواسم قادماً من نادى سموحة مقابل 7 ملايين جنيه سدد منها اللاعب مليون جنيه لإتمام الصفقة .

- محمد أبو جبل:

يبقى موقف محمد أبو جبل حارس الزمالك غامضا، فعلى الرغم من إعلان مرتضى منصور حسم مصير اللاعب بالاستمرار مع الفريق في جلسة جمعت بينهما، إلا أن مسألة بقائه لا تزال محيرة في ظل عدم تجديد تعاقده.

وكان أبو جبل خرج في تصريحات صحفية ليؤكد أن ما يتردد حول رحيله عن الزمالك لا أساس له من الصحة، وبعد تألقه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا عاد ليصرح بأنه لم يحسم موقفه من التجديد.

وارتبط حارس الزمالك بالانتقال إلى الدوري السعودي مؤخرا، وأكدت تقارير صحفية أن نادي النصر حصل على توقيع صاحب الـ33 عاما مقابل 7 ملايين ريال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الأبيض.

- عمر السعيد:

على الرغم من ظهوره بشكل أساسي في هجوم الزمالك خلال المباراة الأخيرة أمام الوداد المغربي بعد غيابه لفترة طويلة عن المشاركة، إلا أنه لم يتضح موقف عمر السعيد بشأن مصيره مع القلعة البيضاء حتى الآن.

السعيد انتقل إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من وادي دجلة، ثم خرج معارا إلى جونة قبل عودته إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وكان الزمالك تعاقد مع عمر السعيد في صيف 2018، ثم تمت إعارته إلى الجونة في يناير 2021 قبل عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجاري، ليشارك في 13 مباراة بجميع المسابقات (653 دقيقة) ويسجل ثلاثة أهداف في الدوري.

- سيف الدين الجزيري:

لم يكن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، من بين اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة، حيث أنه جدد تعاقده من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي برئاسة حسين لبيب، وعقده مستمر حتى عام 2024.

ووفقا لما صرح به حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب، فإن سيف الدين الجزيري دخل دائرة اهتمامات بعض الأندية الإماراتية للظفر بخدماته: "هناك نادي إماراتي كبير يرغب في التعاقد مع اللاعب بالفعل، في انتظار تحديد الآلية التي سينتقل يها اللاعب إلى النادي".

ورغم تتويجه بجائزة هداف كأس العرب مع المنتخب التونسي، لكن تراجع مستوى اللاعب مع الزمالك ولم يسجل سوى هدف وحيد في 15 مباراة لعبها هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف خلال 37 مباراة بقميص الفريق الأبيض منذ انضمامه قادما من المقاولون العرب في يناير 2021.