شريف والإصابة والجناح.. لماذا تراجع مستوى تاو مع الاهلي؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أثار مستوى بيرسي تاو نجم الأهلي الجدل، بعد البداية القوية له مع الأحمر، إلى أن تراجع بشكل كبير حتى غاب عن التهديف منذ نوفمبر 2021 الماضي.

وكان تعرض تاو لإصابة في أخر يناير الماضي بتمزق فى العضلة الأمامية، بمباراة الأهلي أمام سموحة بكأس الرابطة المصرية، وغاب على أثرها عن المشاركة في كأس العالم للأندية.

وواصل غيابه عن الأهلي، حتى شارك لأول مرة بعد اكتمال شفاءه في مباراة صنداونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تألق بيرسي تاو مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ونجح في تقديم أداءً مميزًا، بتسجيله 5 أهداف في 9 مباريات لعبها مع الأحمر.

وكانت أول مشاركة لتاو مع الأهلي أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، ونجح في تسجيل هدفين.

وسجل هدف في شباك غزل المحلة، في فوز الأهلي 3-2، وسجل ثنائية جديدة في شباك سموحة في الجولة السادسة في الدوري.

ولم يقدم تاو مع الأهلي أداء مرضي في البطولات الأفريقية، حيث خاض 4 مباريات لم يسجل أهدافًا، ولكنه صنع هدفين، أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر، وأمام المريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد الخليج 365 أسباب تراجع أداء بيرسي تاو مع الأهلي وابتعاده عن التهديف:

مهاجم صريح

هو المركز المفضل لبيرسي تاو حيث واصل تألقه وهو مهاجم صريح وسجل هدفين في شباك الإسماعيلي، وثنائية جديدة في شباك سموحة.

واستطاع في كسب احترام وثقة جماهير الأهلي وهو في مركز الهجوم، ولكن لم يدفع به بيتسو موسيماني في هذا المركز كثيرًا.

الجناح

نظرًا إلى تألق محمد شريف مهاجم الأهلي، اضطر بيتسو موسيماني بالدفع بـ بيرسي تاو في مركز الجناح، والذي فشل فيه اللاعب في الظهور بشكل مميز حتى الآن.

تواجد تاو في مباريات للأهلي بمركز الجناح ولكنه لم يظهر بشكل جيد، وتحديدًا في مواجهة الزمالك التي انتهت بفوز الأهلي 5-3، لم يساهم بيرسي في الأهداف وتحديدًا بسبب أنه لم يكن المهاجم الصريح الذي كان محمد شريف.

وفي فوز الأهلي على بيراميدز 3-0، لم يقدم المنتظر منه أيضًا بسبب وجوده في مركز الجناح.

الإصابة

منذ عودة تاو للملاعب بعد إصابته في مباراة سموحة، وهو بعيد كل البعد عن مستواه الذي ظهر به في بداية الموسم، مازال يعاني بدنيًا وفنيًا.

شارك تاو في مباراة صنداونز الأولى في الشوط الأول ولكن عانى بشكل كبير، لذلك قام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتبديله بين الشوطين.

بالإضافة أنه لم يظهر بشكل مميز في مباراة المريخ، قبل أن يغادر الملعب بديلًا في الدقيقة 63، وهذا ما حدث أيضًا في مباراة صنداونز الثانية حيث غادر أرض الملعب في الدقيقة 62.

ويسعى بيرسي تاو للعودة إلى اللياقة البندية والفنية للظهور بشكل مميز مرة آخرى.