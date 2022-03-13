"2.5 مليون دولار في الموسم".. تفاصيل تعثر تجديد طارق حامد للزمالك والمحاولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تدخل بعض الوسطاء لإجراء محاولة أخيرة بين الزمالك وطارق حامد لتقريب وجهات النظر عقب وصول العلاقة إلى طريق مسدود بسبب طلبات اللاعب المالية وقرار مرتضى منصور رئيس النادي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد دقائق من الهزيمة من الوداد المغربي بهدف نظيف عدم التجديد مع طارق حامد ضمن 5 لاعبين مع عرض التونسي سيف الجزيري للبيع.

ووفقاً لأمير مرتضى منصور فإن قرار رئيس نادي الزمالك جاء بعد دراسة ولم يكن إنفعالياً بسبب تجاهل حامد للرد على عرض النادي وتحديد موقفه .

ولكن مصدر أخر أكد لمصراوي أن ما جاء هي محاولة للضغط على اللاعب رداً على العرض السعودي الذي كشف عنه خلال الجلسة التي جمعته بأمير مرتضى منصور.

واجتمع أمير مرتضى بطارق حامد في منزله بمنطقة المهندسين منذ أسبوعين وقدم له عرضاً ولكن اللاعب ربط التجديد من عدمه بعرض سعودي ينتظره في الصيف المقبل.

ومع محاولات أمير مرتضى منصور طلب حامد مهلة للتفكير وصلاة الاستخارة والمهلة انتهت بالفعل يوم الخميس الماضي دون أن يرد على عرض الزمالك.

وطلب طارق حامد الحصول على 38 مليون جنيه في الموسم الواحد (نحو 2.5 مليون دولار) وأبلغ اللاعب أمير مرتضى أن المبلغ الذي يطلبه أقل بـ 500 ألف دولار من العرض الذي حصل عليه من السعودية وشدد على أنه هذا العقد هو الأخير له في مشواره الكروي.

ورفض أمير طلب اللاعب وأبلغه أن هذا العرض فوق قدرات النادي المالية ولن يستطيع النادي تلبيته ليقدم له عرض أخر ولكن طارق لم يرد ليعتبر المشرف العام عن الكرة بالزمالك أن التجاهل هو اعتذار بشكل غير مباشر.

وفور قرار مرتضى منصور بعدم التجديد اللاعب حدثت محاولات للوساطة وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل مرضي للطرفين سواء في صيغة العقد أو المقابل المادي ولكن الأمور لا تزال معلقة حتى الأن.

وتعاقد الزمالك في 9 سبتمبر 2014 مع طارق حامد لمدة 5 مواسم قادماً من نادى سموحة مقابل 7 ملايين جنيه سدد منها اللاعب مليون جنيه لإتمام الصفقة .

ويبلغ طارق حامد من العمر 34 عام حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988 وينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.