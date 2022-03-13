ماركا: رحيل صلاح عن ليفربول "كارثة" على الريدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، رحيل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن صفوف الريدز بـ"الكارثة".

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

وإلى الآن، لم تتوصل إدارة ليفربول إلى اتفاق مع صلاح ووكيله الكولومبي رامي عباس بشأن العقد الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" اليوم الأحد، فإن ليفربول يعتقد أن العرض الذي قدمته الإدارة في ديسمبر الماضي عادلا وجيدا، لكن في الوقت ذاته يشعر صلاح أنه بحاجة للتقدير بشكل أكبر من قِبل النادي.

وأضافت ماركا أن ليفربول سيتعين عليه التصرف بشكل سريع بشأن تجديد عقد صلاح، وإلا سيصبح ملزما ببيع اللاعب في الصيف المقبل أو المخاطرة بالتخلي عنه مجانا في صيف 2023.

كما لفت التقرير إلى أن صلاح قد يصبح "سعيدا" في حالة التوقيع مع نادي آخر، لكن الأمر بالنسبة لجماهير ليفربول سيصبح "كارثة.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، ويقترب من التتويج بلقب الهداف للمرة الثالثة في بريميرليج منذ انتقاله إلى ملعب آنفيلد.