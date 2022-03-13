الأهلي يعلن تطورات إصابة ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي خضوع كريم فؤاد لاعب الفريق لآشعة طبية خلال الساعات المقبلة بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة صنداونز الجنوب أفريقي والتي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي إن الآشعة ستُحدد حجم إصابة كريم فؤاد وموقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وعادت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد بعد مغادرة جنوب أفريقيا عقب مباراة صنداونز التي خسرها الأهلي بهدف نظيف، ثم هبطت في مطار اسوان للتزود بالوقود قبل أن تستأنف الرحلة وتصل إلى مطار القاهرة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد العودة من جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يبدأ الاستعداد غدا الإثنين لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، يخضع محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، لاختبار طبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة أن هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية، وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

ولم يشارك محمد هاني في مباراة صنداونز أمس السبت بسبب هذه الإصابة.

ورفع صنداونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال ليقترب بقوة نحو التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثاني متساويا مع فريقي الهلال والمريخ السودانيين.