ما هو سر التحول المذهل في نتائج يوفنتوس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فاز يوفنتوس على سامبدوريا 3-1، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، أنه منذ الهزيمة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) مع أتالانتا، والتي جعلت الفريق بعيداً عن التأهل لدوري الأبطال، جاء التحول والذي جعل "البيانكونيري" يقدم أفضل أداءاً في إيطاليا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس يمر بسلسلة من النتائج الإيجابية وصلت إلى 15 مباراة، مع تحقيق الفوز في 10 مباريات وهو أمر رائع للغاية.

بعد الهزيمة أمام أتالانتا، تغلب يوفنتوس على ساليرنيتانا وجنوى وبولونيا وكالياري وروما وأودينيزي وفيرونا وإمبولي وسبيزيا وسامبدوريا، وتعادل مع فينيسيا ونابولي وميلان وأتالانتا وتورينو، وفشل في الفوز عملياً فقط في المباريات الكبرى.

في آخر 15 مباراة، يظل يوفنتوس هو صاحب المركز الأول برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني.

يوفنتوس لا يحتل المركز الرابع فحسب، بل يمتلك 9 نقاط على أتالانتا الخامس، وبالتالي في موقع جيد للغاية من حسم بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.