تعرف على موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يأمل ريال مدريد في المحافظة على فارق النقاط في ترتيب الدوري الإسباني، حينما يحل ضيفا على ريال مايوركا.



المباراة، ستقام بين الفريقين، على ملعب "إيبيروستار" معقول مايوركا، في ختام الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني.

ينتظر أن تلعب المباراة بين ريال مايوركا وضيفه ريال مدريد، يوم الإثنين، الموافق 14 مارس/ آذار 2022.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن يتم بث مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد على قناة "بي إن سبورتس 1".

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 63 نقطة

إشبيلية - 55 نقطة

أتلتيكو مدريد - 51 نقطة

برشلونة - 48 نقطة

ريال بيتيس - 46 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 20 هدفا

إياجو اسباس – سيلتا فيجو – 13 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 13 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 13 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 13 هدفا

إنيس أونال - خيتافي – 13 هدفا