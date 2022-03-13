شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والاتحاد السكندرى .. موعد نهائي كأس السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال" مع الاتحاد السكندرى فى التأهل إلى نهائي الكأس بالفوز على منافسيهما فى قبل النهائي بالمباريات التى أقيمت بصالة حسن مصطفى.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائي الكأس

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نهائي البطولة غدا، الأثنين، فى الثامنة والنصف مساءً، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى مباراة ستشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

صعود الأهلى والاتحاد الى النهائي

نجح الأهلى في الصعود لنهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك 77/67، بينما فاز زعيم الثغر على طلائع الجيش 60/82 بنفس الصالة بأكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بدون حضور جماهيرى وفقا لقرارات لجنة المسابقات باتحاد اللعبة، ومن المقرر ان يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

مدرب الفريقين

يتولى قيادة فريق الأهلى الإسبانى أوجستى بوش ، بينما يقود الاتحاد السكندرى أحمد مرعى ، حيث لا تٌعد مواجهة الغد هى الاولى بين الثنائى على لقب بطولة ، بل سبق و التقيا فى أكثر من مواجهة ، عندما كان أوجستى مدربا للزمالك ، وكذلك النسخة السابقة من بطولة كأس مصر والتى انتهت بفوز الأهلى ، وبطولة دورى المرتبط أيضا .

وتوج أوجستى مع الأهلى باكثر من بطولة وصلت الى 3 بطولات حتى الان ، وهى منطقة القاهرة ، و البطولة العربية و الدورى المرتبط ، فى المقابل توج أحمد مرعى مع الاتحاد السكندرى باكثر من بطولة منذ توليه المهمة 2019 وحتى الان .