شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخروج الرسمي.. ماذا فعل الزمالك فى بطولة أفريقيا منذ التتويج بلقب 2002؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج نادى الزمالك بشكل رسمي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تحقيق فريق بترو أتلتيكو الأنجولي الفوز على مواطنه ساجرادا أسبيرانسا بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب 11 نوفمبر فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الوداد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة، ليتعقد موقف القلعة البيضاء فى المجموعة، قبل الخروج بشكل رسمي، بعد احتلال المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتصدر بترو أتلتيكو الأنجولى المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وتذيل ساجرادا المجموعة ليودع البطولة برفقة الزمالك.

ليواصل الزمالك الإخفاق الأفريقي منذ آخر تتويج للفريق بدورى أبطال أفريقيا في 2002 أي منذ أكثر من 20 عاما، ليتأجل حلم تحقيق اللقب السادس للسنوات المقبلة.

ونستعرض ماذا فعل الزمالك فى بطولة أفريقيا منذ التتويج بلقب 2002؟ في التقرير التالى..

2003.. الخروج من دور الـ16 أمام سيمبا التنزانى

2004.. الخروج من دور الـ32 أمام الجيش الرواندى

2005.. الخروج من دور نصف النهائي أمام الأهلى

2006.. لم يشارك في البطولة "السادس في الدورى"

2007.. الخروج من دور الـ32 أمام الهلال السودانى

2008.. الخروج من دور المجموعات

2009.. لم يشارك في البطولة "الثالث في الدورى"

2010.. لم يشارك في البطولة "السادس في الدورى"

2011.. الخروج من دور الـ32 أمام الأفريقي التونسى

2012.. الخروج من دور المجموعات

2013.. الخروج من دور المجموعات

2014.. الخروج من دور المجموعات

2015.. لم يشارك فى البطولة "الثالث في الدورى"

2016.. خسر النهائي أمام صن داونز "1/ 3"

2017.. الخروج من دور المجموعات

2018.. لم يشارك في البطولة "الثالث في الدورى"

2019.. لم يشارك في البطولة "الرابع في الدورى"

2020.. خسر النهائي أمام الأهلى "1/ 2"

2021.. الخروج من دور المجموعات

2022.. الخروج من دور المجموعات