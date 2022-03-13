شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تدرس تغيير حكم مباراة الطلائع وحلوان العام بسبب "رخصة الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة تغيير حكم مباراة طلائع الجيش وحلوان العام فى دور الـ32 بكأس مصر، والمحدد لها الثالثة عصر اليوم الأحد، بعدما تلقت اللجنة اعتراضات من بعض الحكام بسبب إسناد المباراة للحكم أحمد حامد فهيم رغم عدم حصوله على رخصة حكم الفار ولكن على رخصة مساعد الفار فقط.

وتناقش لجنة الحكام حاليا تغيير الحكم قبل انطلاق المباراة، خوفا من احتجاج أحد الناديين طرفى اللقاء على تعيين الحكم ما يهدد باعادتها.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، واختارت اللجنة الحكم أحمد حامد فهيم لمباراة طلائع الجيش وحلوان العام ، ويعاونه ويعاونه كلا من وليد الشيخ مساعد أول وعلي علاء مساعد ثاني وسامح حسين حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو واحمد لطفي حكم فيديو مساعد.

كما اختارت اللجنة الحكم محمد سلامة "ميدو" لمباراة غزل المحلة وايسترن كومبانى، ويعاونه كلا من احمد رشدي مساعد أول واحمد عادل عبدالفتاح مساعد ثاني وجلال احمد حكما رابعا ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو وسامي.