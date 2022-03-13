شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الشعباني مع المصري فى 19 مباراة قبل الجولة الرابعة بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تحدياً جديداً مع الفريق البورسعيدي، عندما يقود فريقه فى السادسة مساء اليوم فى مواجهة أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى الشعباني تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهم حمام الأنف - الترجى التونسى والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا بينما تلقت شباكه 116 هدفاً وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري الابطال الافريقى.

أما عن مسيرته مع النادي المصري، قاد معين الشعباني، الفريق البورسعيدى فى 19 مباراة رسمية حتى الآن، حقق المصرى تحت قياده الفوز فى 6 مباريات وتعادل 9 لقاءات أخرى وخسر 4 مباريات.

وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 12 مباراة فى الدورى العام، فاز خلالهم فى 3 مباريات، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر مباراتين، بينما خاض المصرى تحت قيادة الشعبانى 7 مباريات فى الكونفدرالية الأفريقية فاز فى 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل فى مباراتين.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق القطن الكاميروني برصيد نقطتين، وحصل النادي المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لدعم الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المرتقب.