شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يتألق ويسجل أول أهدافه مع النصر الليبى ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ملعب شهداء بنينا، الذى استضاف مباراة النصر الليبى مع الأخضر فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز، تألق جونيور أجاى لاعب الأهلى السابق والذى انتقل للدورى الليبى خلال الشهر الماضى بعد فسخ تعاقده مع الأحمر.

انتهت مباراة النصر والأخضر بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، سجل أجاى أحد أهداف فريقه، ليقوم بالاحتفال على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى بوضع يديه على أذنيه، تضامنا مع اللاعب واحتفالا بتسجيل أول أهدافه فى الدورى الليبى.

ولا تٌعد هذه المرة الأولى التى يتضامن فيها أجاى مع زكريا، بنفس حركته المميزة، بل سبق وقام بنفس الحركة خلال جلسة تصويره مع ناديه الجديد، كما احتفل بنفس الطريقة عندما سجل الهدف الأول مع النادى الأهلى فى مرمى الزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم باستاد برج العرب 2019 .

واستغنى الأهلى عن جونيور أجاى من أجل قيد لويس ميكيسونى القادم من سيمبا التنزاني، والذى نجحت إدارة الأهلى فى التعاقد معه خلال الفترة الماضية، وبالتالى تم فسخ العقد لعدم الحاجة الفنية لجهود اللاعب النيجيرى الموسم الجديد، بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيرى، ليتم الرحيل بالتراضى.

وكانت المحطة التالية لأجاى بعد الرحيل عن القلعة الحمراء بالتعاقد مع النصر الليبى، فى فبراير الماضى أى منذ قرابة الشهر فقط، حيث أعلن نادى النصر الليبي، تعاقده مع النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى السابق، فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع المارد الأحمر.

وفى المقابل ووسط تألق أجاى فى الدورى الليبى، نجد أن بديله ميكيسونى يجلس على مقاعد البدلاء فى القلعة الحمراء، ليفقد الأهلى لاعبا مميزا، فى اللوقت الذى يتم الاستعانة فيه ببديل لم يقدم أوراق اعتماده للجهاز الفنى حتى الآن.

بدأ جونيور أجايى مشواره مع القلعة الحمراء قادما من الصفاقسى التونسى موسم 2016 ليصنع اللاعب المجد مع الأهلى خلال 5 مواسم كللت بتحقيق 11 بطولة ما بين دورى وسوبر محلى وأفريقى ودورى أبطال منها 4 بطولات للدورى المصرى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى، بجانب التتويج بدورى الابطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.

وخاض أجايى مع القلعة الحمراء 103 مباريات فى الدورى المصرى سجل فيها 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، كما شارك فى 45 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا وسجل فيهم 10 أهداف،كما لعب 8 مباريات فى بطولة كأس مصر وسجل فيهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.