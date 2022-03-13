شكرا لقرائتكم خبر عن غياب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى أمام الاتحاد بسبب جزع الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الخارجي لكاحل القدم، وذلك على هامش مشاركته فى لقاء بتروجت ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وتأهل الدراويش لثمن نهائي البطولة بعد الانتصار على الفريق البترولى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، سجل للدراويش عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم بينما أهدر محمد الشامي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسات تأهيلية في الفترة القادمة قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعدما تأكد غيابه عن لقاء الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام، والمقرر إقامته مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.