ما هوموعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى مانشستر سيتي لتوسعة فارق الصدارة بينه وبين الوصيف ليفربول حينما يحل ضيفا على كريستال بالاس.



المباراة ستقام على ملعب " سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينتظر أن تلعب المباراة بين الفريقين، يوم الإثنين، الموافق 14 مارس/ آذار 2022.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن يتم بث مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي – 69 نقطة

ليفربول – 66 نقطة

تشيلسي – 56 نقطة

مانشستر يونايتد – 50 نقطة

أرسنال – 48 نقطة

وست هام – 45 نقطة

توتنهام – 45 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح – ليفربول – 20 هدفا

ساديو ماني – ليفربول – 12 هدفا

ديوجو جوتا – ليفربول – 12 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 12 هدفا

هاري كين - توتنهام - 11 هدفا