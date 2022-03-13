شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب بتأجيل مباراة الأهلى والهلال السودانى 48 ساعة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير مسئولى الاتحاد الأفريقى الكاف بتأجيل مباراة الاهلى مع الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 2 أبريل المقبل بالقاهرة، بسبب ضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر مع السنغال فى تصفيات كأس العالم، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "بجد مش معقول الأهلى يلاعب الهلال السودانى مباراة مصيرية بعد 48 ساعة فقط من عودة لاعبيه الدوليين من المشاركة مع منتخب مصر ضد السنغال فى ملعب الاخير بتصفيات كأس العالم قطر 2022".

وأضاف شوبير، "لازم يطالبوا بتأجيل المباراة 48 ساعة على الأقل لأن منتخب مصر فيه لاعبين من الأهلى وهيخلصوا ماتش السنغال ويرجعوا بعد سبع ساعات سفر للقاهرة هيكون باقى يوم واحد على المباراة طب إزاى بجد ده ظلم وحرام".

وتابع شوبير، "لازم نتحرك من دلوقتى ولازم الكاف يوافق ويرحل المباراة 48 ساعة على الأقل أعتقد ده تطبيق لمبدأ العدالة".

ووصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة صن داونز التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعود بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

وبذلك يتعقّد موقف الأهلي فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلى السودان.