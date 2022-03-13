شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يعلن عرض عبد الله السعيد للبيع رداً على "صفقة القرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 13 مارس 2018 أعلن النادى الأهلى عرض لاعبه السابق عبد الله السعيد للبيع، رغم تراجعه وتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين، رداً على توقيعه لنادى الزمالك.

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وإجمالا شارك عبد الله السعيد في 227 مباراة مع الاهلى بكل البطولات سجل خلالها 67 هدف وصنع 54 هدف بينما شارك مع الاسماعيلى في 150 لقاء وسجل 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً ، وشارك مع بيراميدز في 112 مباراة وسجل 38 هدفاً وصنع 30 هدف بينما شارك مع أهلى جدة السعودى في 14 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهم وشارك مع فريقه الفنلندى في 7 مباريات صنع خلالها هدفين .

وشارك عبد الله السعيد في 510 مباراة مع كل الأندية التي لعب لها بإجمالى 40458 دقيقة لعب سجل خلالها 142 هدفاً وصنع 106 هدف أخر وتلقى 40 كارت أصفر ولم يتعرض للطرد ولا مرة.

ومع بيراميدز نجح في اقتحام نادى المائة هدف كما توج بلقب هداف الدوري في الموسم قبل الماضى.

وفاز عبد الله السعيد مع الأهلي بـ4 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا قبل أن يعلن الاعتزال الدولى في 12 فبراير 2022.

وشارك عبد الله السعيد في 55 مباراة دولية ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع عشرة أخرى.