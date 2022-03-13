شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف محمد هاني من إصابة الضامة قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هاني، لاعب الأهلي، لاختبار طبي قبل المشاركة فى تدريبات الفريق للكشف عن حجم إصابته الأخيرة. وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن محمد هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية، وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من آلام فى العضلة الضامة عقب مشاركته فى مباراة بيراميدز بالدوري.

ولم يشارك محمد هاني فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمس، السبت، بدوري أبطال أفريقيا بسبب هذه الإصابة.

وفى الإطار ذاته، يواجه ثمانية لاعبين من فريق الكرة بالنادي الأهلي شبح الغياب عن مباراة الهلال السوداني فى ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهم: علي معلول، عمرو السولية، علي لطفي، حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف وحسام حسن.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني الجمعة المقبل باستاد الأهلي والسلام، فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل اللاعبون الثمانية مباراة المريخ ولدى كل واحد منهم بطاقة صفراء، وحال الحصول على بطاقة أخرى سيغيب عن مباراة الهلال يوم 2 أبريل المقبل بالقاهرة فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتُعد هذه المرة الثانية التى يخسر فيها الأهلي من صن داونز خلال دور المجموعات للنسخة الحالية ، بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

وبذلك يتعقّد موقف الأهلي فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلى السودان.