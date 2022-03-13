شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو حكما لمباراة المحلة وإيسترن كومبانى بالكأس.. والشناوى للبنك الأهلى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم، الأحد، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، واختارت اللجنة الحكم أحمد حامد فهيم لمباراة طلائع الجيش وحلوان العام، ويعاونه ويعاونه كل من وليد الشيخ مساعد أول وعلي علاء مساعد ثاني وسامح حسين حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو واحمد لطفي حكم فيديو مساعد.

كما اختارت اللجنة الحكم محمد سلامة "ميدو" لمباراة غزل المحلة وايسترن كومبانى، ويعاونه كل من احمد رشدي مساعد أول واحمد عادل عبدالفتاح مساعد ثاني وجلال احمد حكما رابعا ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو وسامي.

وقررت اللجنة تعيين الحكم عمرو الشناوي لمباراة البنك الأهلى وأسوان ، ويعاونه كلا من محمد عبدالمجيد " جيدو " مساعد أول واحمد طارق مساعد ثاني ومحمود دسوقي حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو وهاني العراقي حكم فيديو مساعد.

وتواصل مسابقة كأس مصر منافساتها اليوم، الأحد، بإقامة ثلاث مباريات جديدة، بعدما انطلق دور الـ32 منها الخميس الماضي وشهد مباريات قوية ومفاجآت مثيرة أبرزها تأهل كفر الشيخ على حساب فاركو المدجج بالنجوم.

موعد مباراة غزل المحلة وإيسترن كومبانى

ويستقبل فريق غزل المحلة على ملعبه إيسترن كومباني في الثالثة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر، وهى من المواجهات النادر في هذا الدور التي تجمع فريقين من الدوري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش وحلوان العام

وفي المباراة الثانية، يستقبل فريق طلائع الجيش فى الثالثة عصر اليوم أيضا، على ملعبه جهاز الرياضة العسكري نظيره حلوان العام، ويخشى الفريق العسكري مفاجأة الكأس المعتادة لذلك يسعى للدفاع عن كبريائه والتأهل لثمن النهائي دون الدخول في الحسابات المعقدة.

موعد مباراة البنك الأهلى وأسوان

وفي اللقاء الثالث، يلتقي فريقا البنك الأهلي وأسوان باستاد بتروسبورت، في السادسة مساء اليوم الأحد، في مواجهة قوية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق بين الفريقين، خاصة زهرة الجنوب الذي ينشط في القسم الثاني ها الموسم.