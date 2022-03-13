شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: طارق حامد مش قادر يعمل تاكلينج وخايف يسافر يتعالج يقولوا هرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن طارق حامد، لاعب خط وسط نادى الزمالك ، يخشى السفر للخارج لعرض نفسه على الأطباء خوفاً من اتهامه بالهروب من النادى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الزمالك خسر من الوداد فى المغرب 3-1 قلنا عادى بتحصل ممكن يعوض فى مباراة الإياب بالقاهرة، ولكن الفريق الأبيض خسر أيضاً، ليس هناك شك أن الوداد فريق محترم ومدربه الركراكى مدرب كبير، ولكن الزمالك مظهرش هجومياً طوال المباراة، لا تسديدة ولا عرضية ولا أى حاجة".

وأضاف شوبير، "الزمالك خرج من البطولة واشتغل التحفيل على السوشيال ميديا بين الأهلاوية والزملكاوية، وهو ده اللى إحنا فالحين فيه نحفل على بعض بدل مانشوف أخطاءنا ونعالجها، الزمالك بقاله 20 سنة ماخدش بطولة أفريقيا هو فى ايه بجد، نسيب كل ده ونركز فى التحفيل، ولا أقدر ألوم فيريرا هو لسه بيقول ياهادى".

وتابع شوبير، "أوعى حد يقول جمهور الزمالك معاه حق فى سب اللاعبين، من حقهم يغضبوا ويزعلوا ولكن التطاول بالأم والأب ووصلات السب غير مقبولة على الإطلاق، قولوا ليهم امشوا متنفعوش تلعبوا فى الزمالك ماشى لكن تطاول بالالفاظ والاعراض لايرضى أحد، انا دافعت عن جمهور الأهلى فى مباراة بيراميدز لأنهم لم يتطاولوا عليهم بألفاظ خارجة".

وأكمل شوبير، "موافق إن مفيش لاعب فى الزمالك مكنش فى حالته غير زيزو وفيريرا الله يكرمه خرجه، مفيش فى الأهلى والزمالك حالياً إلا محمد الشناوى وزيزو".

وتابع شوبير، " الناس حيرانة هى اللاعيبة وافقت على التجديد زى ماقالوا من 4 أيام ولا موافقوش ، مثلا طارق حامد مستاء جدا لأنه لاعب راجل ومحدش يقدر يتكلم عليه ، مش قادر يعمل تاكلينج ركبته فيها حاجة وعايز يسافر يعرض نفسه على الأطباء بره وخايف يسافر يقولوا هرب ولا راح يتفاوض مع نادى".