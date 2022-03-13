شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى وأوتوهو فى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق المصري لخوض تحدٍ جديدٍ، عندما يلتقي أوتوهو الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، حيث يسعى المصري لفض الاشتباك على المركز الثاني بالمجموعة فى انتظار نتيجة مباراة مازيمبي والقطن الكاميروني.

موعد مباراة المصري وأوتوهو تقام مباراة المصري وأوتوهو في السادسة مساء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يبحث المصري عن الفوز وتصحيح المسار. ترتيب المصري في المجموعة ترتيب المصري في المجموعة ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق القطن الكاميروني برصيد نقطتين، وحصل النادي المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لدعم الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المرتقب.

طاقم تحكيم من مورشيوسوأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بين المصري وضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي من موريشيوس يقوده حكم الساحة، أحمد امتياز هيرالال، ومعه كل من رام باباجي، "مساعد حكم أول" وسايليش مايثون جوبين، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع باتريس ميلازار . التشكيل المتوقعومن المتوقع أن يبدأ النادي المصري اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، حسن علي، خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاسى، أحمد حمودي، محمد جريندو، وفي الهجوم عمرو مرعي.