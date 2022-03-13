شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للاتحاد بتدريبات استشفائية بعد موقعة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، فى إطار استعداد الفريق لملاقاة الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام. ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق السكندرى مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الـ 13 من عمر المسابقة المحلية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويؤدى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة أمس ضد بتروجت تدريبات استشفائية، على أن يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً بشكل طبيعي، وذلك على ملعب ”عبد الرحمن أنوس” باستاد الإسماعيلية.

وصعد الإسماعيلي إلى ثمن نهائي كأس مصر بعدما فاز علي بتروجيت بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفقد الإسماعيلى 31 نقطة فى أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدرايش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدفا، وهى أسوأ بداية للإسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدورى، ويعد الفريق الأصفر الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الآن فى المسابقة.