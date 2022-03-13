شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيرسى تاو مش قادر يجرى فى 3 مباريات.. ونجوم الأهلى نفسهم اتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير أداء فريق الأهلى فى مباراته أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا بعد خسارته بهدف دون رد، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لما الأهلى خسر من صن داونز فى القاهرة خرجت قلت إن الفريق لعب كويس ولكن لم يحالفه الحظ، ولم أهاجم أى لاعب أو مدرب، وقلنا خسارة عادية ويمكن تعويضها".

وأضاف شوبير، "إمبارح خسر الأهلى أمام صن داونز تانى ولكن الفارق إنه لم يلعب ولا كان فى فورمة كويسة، وكان الشناوى نجم المباراة، بعدما أنقذ هدفين مؤكدين غير هدفين أضاعهما لاعبو صن دوانز، واقعة تأخر الأتوبيس رخمة بس عادية حصلت لكل الفرق المصرية فى أفريقيا ولم تعيق الاهلى فى المباراة ولاتكون سبب للخسارة".

وتابع شوبير، "وبلاش نعلق كل حاجة على شماعة الإرهاق، هو بيرسى تاو مرهق ازاى ده ملعبش كأس أمم مع منتخب بلاده ولا كأس عالم مع الأهلى، وفى آخر 3 مباريات لعبهم مع الأهلى مش قادر يجرى ولياقته البدنية ضعيفة جدا ، طب ما كريم فؤاد مش مرهق وبيلعب كويس لحد ماخرج وجاله شد".

وأكمل شوبير، "ليه لاعبى الاهلى نفسهم اتقطع ، السولية وحمدى فتحى وأفشة وديانج كانوا خارج الفورمة ومقدرش أحكم على شريف مجالوش أى كرة ، والشناوى ياخد تسعة من عشرة ولا يسأل عن الهدف ، وبعدين ايه علاقة الارهاق بكورنر جه منه الهدف ، كان نفسى مثلا اعرف اسم حارس مرمى صن دوانز مثلا ".

وأضاف شوبير، "ازاى نلعب 3 مباريات فى افريقيا لانسجل مباراتين أمام صن دوانز ومباراة أمام الهلال ، الاهلى بطل القارة مرتين وصاحب برونزية العالم ومينفعش يظهر بالشكل دا ، عارف اننا مش هنكسب البطولة عالطول بس بردو مينفعش نظهر بالشكل دا".

وتابع شوبير:" ورغم كل هذا تبقى حظوظ الاهلى فى التأهل قائمة بنسبة 85 % كمان وحتى لو كسب مباراة واتعادل هيتأهل ، بس الاعتذار الوحيد المقبول من لاعبى الاهلى هو الفوز بالمباراتين وتقديم أداء متميز يكشف شخصية بطل القارة".

وأضاف :" التحكيم كان رائع فى المباراة ، ولو لاعبو الاهلى استسهلوا البطولة مش هيفوزوا بيها ، البطولة لاتأتى بالكلام ، وعلى فكرة حسام حسن لاعب سيىء الحظ ولن ألومه".