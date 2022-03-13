شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة فى الأهلي بعد الخسارة من صن داونز فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، الأحد، بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب مواجهة فريق صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم بعد مغادرة جنوب أفريقيا عقب المباراة، ثم هبطت فى مطار أسوان للتزود بالوقود قبل أن تستأنف الرحلة.

وضمت قائمة الفريق في جنوب أفريقيا كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.