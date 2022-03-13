شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على فرج عينه على استعادة هيمنة تصنيف الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى على فرج نجم الإسكواش إلى إستعادة هيمنة الفراعنة للتنصيف العالمى للعبة مجددًا بعدما فقده فى شهر مارس الجارى لحساب النيوزلندى لول كول.

و يعد على فرج من أحد أساطير الإسكواش، لما يملكه من رصيد بطولات نجح أن يحققها طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنه يمتلك إشادات واسعة من محبى وعشاق اللعبة لما يقدمه من دعم لزوجته نور الطيب على صعيد اللعب بالتواجد معها فى أغلب البطولات لمؤازرتها.

توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة "أوبتاسيا" لرجال الاسكواش، والتى استضافتها ملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة ما بين 6 و11 مارس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يجعلها من بطولات الفئة الذهبية بالاسكواش.

وأنهى النيوزيلندى بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لتصنيف شهر مارس الجارى، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائى ببطولة ويندي سيتى، والتى تعد أحد أكبر البطولات فى اللعبة، بينما ودع على فرج، لاعب وادى دجلة وآخر متصدر مصرى للتصنيف، منافسات ويندى سيتى من الدور ربع النهائى.

وحل محمد الشوربجي في المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب على فرج فى الصور التالية: