شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الغياب عن مباراة الهلال السودانى يطارد 8 لاعبين فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه ثمانية لاعبين من فريق الكرة بالنادي الأهلي شبح الغياب عن مباراة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واللاعبون الثمانية ، هم : علي معلول، عمرو السولية، علي لطفي، حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف وحسام حسن.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل بإستاد الأهلي والسلام ، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل اللاعبين الثمانية مباراة المريخ ولدى كل واحد منهم بطاقة صفراء وفي حالة الحصول على بطاقة أخرى سيغيب عن مباراة الهلال يوم 2 أبريل المقبل بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التى يخسر فيها الأهلي من صن داونز خلال دور المجموعات للنسخة الحالية ، بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

وبذلك يتعقّد موقف الأهلي فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلى السودان.