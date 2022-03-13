شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لتقديم فيريرا وجهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم لتقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، حيث لم يتم تقديم المدرب فى مؤتمر صحفى منذ أن تم إعلان التعاقد معه.

وتعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي لمدة موسم ونصف الموسم لقيادة القلعة البيضاء خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج والأداء.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي اليوم، الأحد فى الثانية عشرة ظهراً بصالة محمد حسن حلمي بمقر نادى الزمالك.

وخسر الزمالك من الوداد المغربى، فى أول مباراة للفريق تحت قيادة جوسفالدو فيريرا بهدف دون مقابل فى اللقاء الذى جمعهما أمس الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين، ويقترب من توديع البطولة بشكل رسمى، بينما ارتفع رصيد الفريق المغربى إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة.

وقرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إيقاف مستحقات لاعبى الزمالك إلى نهاية الموسم والاعتماد على الناشئين، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الوداد المغربي، وكتب مرتضى منصور: "إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري".