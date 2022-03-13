شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتحدى أسوان وعينه على ثمن نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريقي البنك الأهلي وأسوان على استاد بتروسبورت، فى السادسة مساء اليوم الأحد، في مواجهة قوية بدور الـ32 من كأس مصر، وهى المباراة التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق بين الفريقين، خاصة زهرة الجنوب الذي ينشط في القسم الثاني ها الموسم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة خالد جلال علي الاجتماع مع لاعبي الفريق للتأكيد على أهمية لقاء أسوان فى كأس مصر والتأهل للدور القادم، وشدد خالد جلال علي التركيز الشديد في إنهاء الهجمة واستغلال الفرص أمام مرمي المنافس، وقدم خالد جلال الشكر لجميع اللاعبين علي الروح والإصرار على الفوز.

كما يدخل فريق أسوان المباراة بدرجة كبيرة من التركيز بعدما جاء للقاهرة مبكرا من الخميس الماضي، خاصة أن الفريق الجنوبي يحتل قمة المجموعة الأولى مجموعة الصعيد برصيد 52 نقطة، وبات قريبا من العودة لدوري الأضواء.

واختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعباً للدخول في معسكر مغلق إستعدادا لمواجهة أسوان، وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى أحمد السعدني - أحمد صبحي، وفي خط الدفاع أحمد العش - أحمد ياسين - طارق مصيلحي- عاصم صلاح - محمد مصطفي ميدو - إسحاق يعقوبو -.ابراهيم السيد، وخط الوسط أحمد سعيد - محمود سيد - مصطفي إيفا -محمد لعبة - محمد حامد- موسى دياوارا - محمد بسيوني - شادي رضوان، وفي خط الهجوم فادي فريد - ناصر منسي - أسامة فيصل.