مواعيد مباريات الأحد.. بيراميدز والمصري في الكونفدرالية.. و3 مواجهات بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في بطولة الكونفدرالية وكأس مصر والدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها استئناف المشوار القاري لبيراميدز والمصري البورسعيدي.

ويلعب بيراميدز أمام مضيفه الصفاقسي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً والمصري البورسعيدي أمام ضيفه أوتوهو أويو الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

وفي كأس مصر، يلعب غزل المحلة أمام إيسترن كومباني، طلائع الجيش أمام حلوان العام، والبنك الأهلي أمام أسوان، في استئناف مباريات دور الـ32 للبطولة الأقدم محليا.

وبين ست مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيلعب تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد، وآرسنال أمام ليستر سيتي.

وفي الدوري التركي، يحل قونيا سبور بقيادة المحترف المصري أحمد حسن كوكا ضيفا على قيصري سبور في تمام الساعة 12:30 ظهرا، ويلعب إسطنبول باشاكشهير بقيادة محمود حسن تريزيجيه أمام أنطاليا سبور بالثالثة عصرا.

وفي الدوري الإسباني، يواجه برشلونة فريق أوساسونا على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الـ28 لليجا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وسيواجه باريس سان جيرمان فريق بوردو بالجولة الـ28 للدوري الفرنسي في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وفي الدوري الألماني، سيلعب بوروسيا دورتموند أمام ارمينيا بيليفيلت ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للبوندسليجا في السادسة والنصف مساءً، أما في الدوري الإيطالي سيحل إنتر ميلان ضيفا على تورينو بالساعة 21:45 مساءً.

طالع جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 13/3/2022 بالكامل والقنوات الناقلة بالضغط هنا