الدوري السعودي 2022.. هكذا تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والرائد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحل الهلال ضيفًا ثقيلاً على الرائد في مباراة ستقام ضمن الجولة رقم 24 من الدوري السعودي 2021-2022.



وانتفض نادي الهلال منذ عودته من كأس العالم للأندية، ولم يخسر أي مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أو كأس الملك.

وبعد العودة من مونديال الأندية، سحق الهلال جاره الشباب بالخمسة، وأقصى النصر بالأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك قبل أن يفوز على الاتحاد بهدفين لهدف.

وأصبح رصيد الهلال 43 نقطة في المركز الرابع، وله مباراتان مؤجلتان، وقلص الفارق بينه وبين النصر الثالث إلى نقطتين.

سيكون موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة 24 من الدوري السعودي هو الأحد 13 مارس/آذار 2022.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 6.50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و7.50 مساء بتوقيت أبوظبي.

تذاع مباريات البطولات السعودية على قنوات SSC، والتي انطلقت مطلع الموسم الحالي لهذا الغرض.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الهلال والرائد هي SSC 5.

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، ويمكنك مشاهدتها من خلال التردد التالي.

تردد قنوات SSC على عرب سات

• التردد: 12523

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تتواجد قنوات SSC على منصة شاهد، وستذاع مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2022 عليها.

ويمكن المشاهدة بتقنية SD مجانًا، أما لتقنية HD، فيجب الاشتراك في شاهد VIP.