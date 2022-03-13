شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل القاهرة بعد الخسارة من صن داونز فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة صن داونز التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعود بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

وبذلك يتعقّد موقف الأهلي فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلى السودان.

الأهلي بدأ بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، كريم فؤاد، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما بدأ صن داونز بتشكيل ضم كلاً من: كينيدي مويني _ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو_ ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو و بيتر شالوليلي