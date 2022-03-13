شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستقبل حلوان العام فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعبه جهاز الرياضة العسكري، مواجهة حذرة أمام حلوان العام، فى دور الـ32 من كأس مصر.

ويخشى الفريق العسكري مفاجآت الكأس المعتادة، لذلك يسعى للدفاع عن كبريائه والتأهل لثمن النهائي دون الدخول فى الحسابات المعقدة، خاصة بعدما توج بأول ألقابه الموسم الماضى من أنياب الأهلي في السوبر المحلي.

ويدخل فريق طلائع الجبش مباراة حلوان بمعنويات مرتفعة عقب استعادة نغمة الانتصارات، بعدما واجه الفريق سوء حظ في بداية الدوري الممتاز، كما يستعيد الفريق العسكري خدمات الثنائي مهند لاشين وعلي الفيل بعد الغياب في مباراة المصري الأخيرة للإصابة، استعدادًا لمواجهة حلوان في بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

ويسعى طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، إلى مواصلة النتائج الإيجابية للفريق العسكري، وتخطي عقبة حلوان في بطولة كأس مصر للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.