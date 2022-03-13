ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تنتظرنا اليوم الأحد 13 مارس/آذار 2022 عدد من المباريات القوية في الوطن العربي وأوروبا.



تستمر النزالات القوية في الدوريات الخمس الكبرى، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

كذلك تتواصل الإثارة في الدوريات العربية، وعلى رأسها الدوري السعودي الذي بلغ قمة إثارته في الأسابيع الأخيرة.

بداية مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مبين تشيلسي ونيوكاسل، وفي نفس التوقيت سنشهد عدد من اللقاءات.

سيواجه وست هام أستون فيلا وليدز يونايتد نوريتش سيتي وساوثامبتون واتفورد وإيفرتون وولفرهامبتون.

أما سهرة المساء، فستجمع بين أرسنال وليستر سيتي في إحدى قمم مباريات اليوم.

سنكون على موعد اليوم مع مباراة صعبة لبرشلونة ضد أوساسونا، وذلك في ختام مباريات اليوم في الدوري الإسباني.

قبلها سيواجه إشبيلية رايو فاييكانو وريال بيتيس أتلتيك بلباو وريال سوسييداد ألافيس.

مباريات الدوري الإيطالي لا تخلو من الإثارة في كل أسبوع هذا الموسم.

البداية ستكون بمواجهة فيورنتينا وبولونيا، وعقبها سيواجه نابولي هيلاس فيرونا وأتالانتا جنوى وأودينيزي روما، وسيكون الختام بلقاء قوي يستضيف فيه تورينو الإنتر.

سنكون على موعد مع 4 مباريات في الجولة 26 من الدوري الألماني 2022.

يستضيف نادي باير ليفركوزن كولن، وآينتراخت فرانكفورت بوخوم، كما يواجه بروسيا دورتموند أرمينيا بيليفيلد وجروتر فيورث لايبزيج.

البداية ستكون ساخنة في الدوري الفرنسي اليوم، حيث يواجه باريس سان جيرمان الجريح نادي بوردو.

سيلتقي أيضًا أنجيه مع ستاد ريمس وكليرمون فوت مع لوريان وميتز مع لانس، كما يواجه ستراسبورج موناكو وليون رين وبريست مارسيليا.

مباريات اليوم في الدوري السعودي ستكون ساخنة كما هو معتاد في الفترة الأخيرة.

سيحل الهلال ضيفًا على الرائد، أما قمة المساء فستجمع بين الاتحاد والشباب في ستاد الأمير فيصل بن فهد.

3 مباريات تنتظرنا اليوم في كأس مصر 2022، الأولى ستجمع بين غزل المحلة وإيسترن كومباني، والثانية بين الجيش وحلوان العام والثالثة بين البنك الأهلي وأسوان، وجميعها في دور الـ32.

تقام اليوم مباريات الجولة الرابعة في كأس الاتحاد الأفريقي 2022.

سيواجه الأهلي الليبي زاناكو ونهضة بركان سيمبا، كما يستضيف المصري أوتو دويو والصفاقسي بيراميدز وشبيبة الساورة الاتحاد الليبي.