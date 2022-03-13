شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى فحوصات جديدة لـ بدر بانون لتقييم عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربى بدر بانون مدافع الأهلى لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة لتقييم حالته من جديد، وذلك فى ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التى أجراها المدافع المغربى حاجته للراحة مدة شهر ونصف آخرين بخلاف الشهرين الماضيين، فى ظل عدم تعافيه من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب المغرب قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً فى قلوب الأهلاوية، ليس لقدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

"السلطان" لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.