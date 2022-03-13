شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف أوتوهو فى مهمة فض الاشتباك على المركز الثاني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصري نظيره أوتوهو الكونغولي، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، خلال اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى المصري لفض الاشتباك على المركز الثاني بالمجموعة فى انتظار نتيجة مباراة مازيمبي والقطن الكاميروني.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق القطن الكاميروني برصيد نقطتين، وحصل النادي المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لدعم الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المرتقب.

ووضع معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدي، خطة محكمة لإسقاط بطل الكونغو، وشدد الشعباني على ضرورة غلق المساحات وعدم استقبال الأهداف، مشيراً إلى أهمية الفوز لزيادة فرص الفريق في التأهل إلى ربع النهائي، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بين المصري وضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي من موريشيوس يقوده حكم الساحة، أحمد امتياز هيرالال، ومعه كل من رام باباجي، "مساعد حكم أول" وسايليش مايثون جوبين، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع باتريس ميلازار .

ومن المتوقع أن يبدأ النادي المصري اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، حسن علي، خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاسى، أحمد حمودي، محمد جريندو، وفي الهجوم عمرو مرعي.