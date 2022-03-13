شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش بلندن بمشاركة 7 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الانجليزية لندن، خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 7 لاعبين من أبطال الاسكواش المصرى وهم: محمد الشربيني، مصطفى السيرتي، مازن هشام، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، مروان الشوربجي، مصطفى عسل.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

مصطفى السرتي والفرنسي باتيستي ماسوتي

محمد الشربيني والانجليزي باتريك روني

وأنهى النيوزيلندى بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لتصنيف شهر مارس الجارى، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائى ببطولة ويندي سيتى، والتى تعد أحد أكبر البطولات فى اللعبة، بينما ودع على فرج، لاعب وادى دجلة وآخر متصدر مصرى للتصنيف، منافسات ويندى سيتى من الدور ربع النهائى.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن تصنيف شهر مارس الجارى، حيث انتزع بول كول الصدارة من على فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثاني، واستقر محمد الشوربجي في المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس.