شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى ختام قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام الدور قبل النهائى من الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة القناة بالإسماعيلية.

وتشهد الجولة الأخيرة من هذا الدور صالة القناة بالإسماعيلية لقاءات بخلاف القمة بين كل من: بتروجت مع الاتحاد وهليوبوليس مع الطيران وطلائع الجيش مع سموحة .

ويسعى الأهلى فى هذه المواجهة لمواصلة التألق وتصدر الترتيب قبل خوض المرحلة النهائية التى تشهد الترتيب من 1 إلى 8 ، بينما يسعى الزمالك لتصحيح الأوضاع فى ظل ضعف النتائج خلال المرحلة الماضية والتى تسببت فى تقديم حسن الحصرى استقالته من القيادة الفنية وتولى المدرب أشرف رشاد المهمة بصفة مؤقتة .

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال،على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

من ناحية أخرى، تشهد الجولة الختامية بالمرحلة الثانية من دورى سيدات الطائرة المحدد لها بعد الإثنين المقبل لقاءات بين كل من: الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الصيد و وادى دجلة مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و الجزيرة مع الشمس و هليوبوليس مع أصحاب الجياد .