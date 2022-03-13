شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح محمد فوزى جائزة أفضل لاعب فى مواجهة بتروجت بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى، محمد فوزى حارس الفريق رجل مواجهة بتروجت، التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمى للدراويش على موقع "تويتر"، صورة لمحمد فوزى حارس الإسماعيلى معلقا عليها: رجل المباراة.. حارسنا الأمين "محمد فوزى".

وتأهل نادى الإسماعيلى لدور الـ16 بعد الفوز على بتروجت 5/ 4 بركلات الترجيح، بعدما انتهت الأشواط الإضافية، كما انتهى شوطا المباراة بالتعادل السلبى.

وشهدت الدقيقة 115 مطالبة لاعبى الإسماعيلى بركلة جزاء، بعدما اصطدمت الكرة بيد مدافع بتروجت، واستدعى حكام الفيديو الحكم محمد يوسف حكم اللقاء، ولكنه رفض احتساب ضربة الجزاء واستمر اللعب مجددا.

وأهدر الإسماعيلى فرصة محققة في الدقيقة 119، بعد تمريرة محمد بيومى التي تمر من أمام محمد الشامى في منطقة الستة ياردات لتضييع فرصة سهلة للدراويش.

سجل للإسماعيلى من ركلات الجزاء كل من: عمر الوحش، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، عمرو الحلوانى، وجيه عبد الحكيم وأهدر محمد الشامى، بينما سجل لبتروجت كل من: حسام البدرى، محمد شيكا، مصطفى معوض، سامح إبراهيم، وأهدر محمود منصور ومحمد نور.

دخل الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد فوزى فى حراسة المرمى ومحمد بيومى ومحمد نصر ومحمد هاشم وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع وعماد حمدى ومحمد عادل وجان موريل ومحمد عبد السميع وحسن ياسين فى خط الوسط ودييجو فرندناو فى خط الهجوم.