شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعود للانتصارات بعد غياب 8 مباريات من بوابة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة مديره الفني هيثم شعبان، توازنه بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، بعد غياب 8 مباريات عن الانتصارات وفى مختلف البطولات منذ 14 يناير الماضى.

ويعود آخر فوز لفريق سيراميكا أمام فاركو يوم 14 يناير الماضى في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة، ومنذ ذلك التاريخ طارد النحس كتيبة هيثم شعبان، ولم يذوقوا طعم الفوز سوى في مباراة اليوم أمام زعيم الثغر أي ما يقرب من شهرين.

وتعادل سيراميكا مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ثم خسر أمام إنبى 2 / 1 في الجولة الثانية والزمالك 3 / 1 في الجولة الثالثة وفريق غزل المحلة 2 / 1 في الجولة الرابعة ليودع البطولة.

واستكمل سيراميكا منافسات بطولة الدورى العام بعد توديع كأس الرابطة ليتعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الأسبوع الـ10 وخسر من "إيسترن كومبانى" في الجولة 11 ثم عاد للتعادل مرة أخرى بهدف لمثله أمام سموحة في الجولة 12.

وتأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

افتتح باسم مرسى التسجيل لسيراميكا من رأسية رائعة في الدقيقة 31 بعد استغلاله عرضية متقنة من زميله محمد إبراهيم ليضعها الحاسم في مرمى أحمد يحيى حارس مرمى عيم الثغر الذى أمسك بها ولكن من داخل الشباك.

ونجح الاتحاد السكندرى في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 37 بأقدام لأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو من ركلة جزاء حصل عليها أحمد عادل ميسي بعد تدخل عنيف من الفلسطيني مصعب البطاط مع قدم "ميسي".

واستطاع الفلسطيني مصعب البطاط تعديل الخطأ الذى ارتكبه في الشوط الأول بالتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46 من خلال تصويبة قوية فشل أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى في التصدي لها.