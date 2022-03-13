رسميًا.. الأسطورة كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. الأسطورة كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ

الأحد 13 مارس 2022

الخليج 365

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالأهداف الثلاثة التي سجلها في شباك توتنهام هوتسبير، السبت، أفضل هداف في التاريخ بـ807 أهداف ليتجاوز 805 سجلها جوزيف بيكان.



وافتتح اللاعب البرتغالي سجله التهديفي بتسديدة سجلها من 30 متر على مرمى هوجو لوريس، واستغل بعد ذلك تمريرة جيدة من جيدون سانشو لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، قبل أن يضيف الهدف الثالث الذي منح الفوز لفريقه.

وعادل كريستيانو بالهدف الأول بيكان وتجاوزه بالهدف الثاني، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسجل كريستيانو على مدار مسيرته خمسة أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و135 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و450 مع ريال مدريد الإسباني، و101 مع يوفنتوس الإيطالي، و115 مع المنتخب البرتغالي.

وبهدفيه في شباك توتنهام، أصبح كريستيانو أيضاً رابع أفضل هداف ليونايتد في البريميرليج، متعادلا بـ95 هدفاً مع المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي، وبعد بول سكولز (107) وريان جيجز (109) وواين روني (183).