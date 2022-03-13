«لا يمكننا فعل المزيد».. كلوب هو «العقبة الأساسية» أمام تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. وجماهير الريدز تنقلب على الفرعون المصري وتطالب ببيعه

الشارقة - اميمة ياسر -

وضع المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، النجم محمد صلاح، في خط النار، بعدما أدلى بتصريحات غريبة تبعد "الفرعون المصري" عن فرصة توقيع عقد جديد مع "الريدز".

وجاء تلك التصريحات عشية موقعة ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بدت غامضة في البداية، قبل أن تتضح فيما بعد جذورها.

وأمس الجمعة، قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، معلّقاً على مسألة تجديد عقد محمد صلاح، "مسئولو النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات تجديد عقد مو صلاح.. لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر".

وأضاف المدرب الألماني: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمحادثات، بقدر ما يتعلق بقرار صلاح إلى حد كبير.. أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله".

وبالنظر إلى تصريحات كلوب، فإن المدرب الألماني يعلن وبشكل مباشر وقوفه إلى جانب النادي، في مفاوضاته مع محمد صلاح، مؤكداً أن الأمر بيد الفرعون المصري، بأن يرضخ لشروط العقد الجديد، بالراتب الذي حددته الإدارة.. أو الرحيل.

ورداً على تلك تصريحات كلوب، نشر رامي عباس، مدير أعمال النجم المصري، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أثارت جدلاً واسعاً.

وقام عباس بنشر تعبيرات "ضاحكة"، وكأنه يسخر مما قاله كلوب بشأن "فعل النادي كل ما بوسعه"، وهو ما فسره المتابعون بأن هذا هو وضع المفاوضات المتأزم بين محمد صلاح وبين إدارة ليفربول الإنجليزي.

كلوب ليس منعزلاً

وتقول شبكة "سكاي نيوز عربية" إن يورجن كلوب ليس منعزلاً، مثل أغلب المدربين، عن مفاوضات النجوم والإدارة، بل قد يكون "مهندس المفاوضات" بنفسه.

وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أنه في أغسطس 2021، أبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: "أنا منخرط في كل شيء تقريبا في النادي. ربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، لكن بشكل عام أعرف كل ما يتم في هذا الشأن".

وأكد كلوب بعدها في حديثه "عندما نتوصل لقرار بشأن عقد صلاح سنعلن عنه".

وفي ديسمبر 2021، أكد المدرب الألماني دوره الرئيسي في المفاوضات مع النجم المصري، قائلاً: "عقد جديد صلاح مع ليفربول؟. لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات. إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه".

لا للنجوم

ومن المعروف عن كلوب فإنه لا يرغب في العمل مع نجوم عالميين، حيث تعاقد مع نجوم ليفربول الحاليين من أندية بعيدة عن دائرة "كبار أوروبا"، رافعاً شعار "المنظومة فوق السوبر ستار".

ففيرجل فان دايك وساديو ماني، جاءا من ساوثهامبتون الإنجليزي، وروبرتو فيرمينو جاء من هوفنهايم الألماني، وفابينيو جاء من موناكو الفرنسي، وآندي روبرتسون جاء من هال سيتي الإنجليزي، وجويل ماتيب جاء من شالكه الألماني، وحتى صلاح، جاء من روما الإيطالي، العريق ولكن البعيد عن المنافسة الأوروبية مؤخرا.

وقد تكون سياسة كلوب هي دافعه الأول لرفض منح صلاح العقد الذي "يحلم به"، لأنه ببساطة سيضع "الفرعون المصري" في مكانة مختلفة عن بقية زملائه، من الناحية المادية، وهو ما قد يكسر "هرم الرواتب" في ليفربول، وقد يخلف مشاكل داخلية، على حد وصف الصحفي فابريتسيو رومانو.

موقف غريب

تؤكد وسائل إعلامية أن كلوب تدخل في مفاوضات تجديد عقود عدد من لاعبيه في ليفربول، مثل جوردان هيندرسون وأليسون بيكر وفابينيو وترينت أليكساندر أرنولد في الصيف الماضي، لكنه يستخدم أسلوباً مختلفاً الآن مع صلاح.

وفي أكتوبر 2021، أعرب نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، عن استغرابه من عزوف كلوب، عن مساعدة صلاح في مفاوضاته مع النادي.

وفي تصريحات لصحيفة "التليجراف"، قال كاراجر: "في وقت سابق، تعهد كلوب بأن صفقة كابتن الفريق جوردان هندرسون ستتم، بعد تعقد المفاوضات، وتم ذلك فعلا، لكنه قال إنه لن يشارك في مفاوضات صلاح".

وأضاف النجم السابق للريدز: "يبدو هذا غريباً. إذا كان هناك سبب مقنع لعدم حل مسألة عقد صلاح بنفس الطريقة، فيجب توضيحه فورا".

تأييد

وكرد فعل على تصريحات كلوب وكشفه عن موقفه بشأن المفاوضات ووقوفه بجانب الإدارة أمام صلاح، تغيرت تعليقات جماهير ليفربول تماماً لتتجه إلى الهجوم الفرعون المصري وتأييد موقف الإدارة.

ونشرت صحيفة "سبورتس إليستريتد" العالمية مقالاً جمعت فيه بعض تعليقات جماهير ليفربول بشأن الأزمة، حيث قال أحدهم: "أنا لست قلقا. داما نجد البديل، ولن يكسر النادي سياسته للحفاظ على صلاح. إنه يكبر بالسن على أي حال".

وكتب مشجع آخر: "يجب أن نبيع ونمضي قدما، فلماذا نضيع المزيد من الوقت من أجل صلاح. نحن نعرف ميزانيتنا ولا يمكننا إفلاس النادي من أجل لاعب واحد".

وهاجم مشجع آخر رغبة صلاح بتجديد العقد: "يمكنه الذهاب. انظر كيف سيكون أداءه خارج منظومتنا. فقط انظروا لكوتينيو وفينالدوم".

مطالب صلاح

وبحسب ما نشرت "سكاي نيوز عربية"، فإن صلاح يريد راتبا بحدود 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، مثل نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين.

وفي مقابلة أثارت جدلاً واسعاً مع مجلة "جي كيو"، قال صلاح إن مطالبه المالية لتجديد عقده مع ليفربول "ليست جنونية".

وأكد صلاح: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي، إنه بأيديهم. إدارة النادي تعرف ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مستحيلة أو غير منطقية".

في حال حصول صلاح على هذا الراتب، فأنه سيحصل على ضعف ما يتقاضاه أغلب نجوم ليفربول الكبار مثل فيرجل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد، وثلاثة أضعاف ما يتقاضاه السنغالي ساديو ماني، وهو أمر، قد لا يقبل به كلوب أبدا.

أما كلوب نفسه، فيتقاضى 330 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، أكثر من أي "نجم" في كتيبته الحمراء.