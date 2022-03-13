سفير مصر في جنوب أفريقيا: جماهير صن داونز لا تتقبل فكرة رحيل موسيماني

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، أسباب اعتراض حافلة الأهلي وتأخر وصول بعثة الأهلي إلى ملعب المباراة أمام صن داونز، في مباراة السبت، والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي.

وقال أحمد الفاضلي، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أعلم هل الأمر مدبر أم ماذا ولكن هناك مجموعة من فعلت ذلك، وفريق صن داونز فريق كبير".

وأضاف: "بعض الجماهير لنادي صن داونز لا تتقبل فكرة رحيل موسيماني وتدريبه للنادي الأهلي، لذلك تم الهجوم ضده في الموسم الماضي، ولكن الموسم الحالي الجماهير بدأت في تفهم الفكرة".