شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 77/ 67 ويضرب موعدا مع الاتحاد في نهائي كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة السلة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 77/ 67 في نصف نهائي بطولة كأس كرة السلة رجال، والتى أقيمت بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

شهدت المباراة ندية بين الفريقين، وتألق كل من: عمرو الجندى وأحمد إسماعيل من الأهلى وأنس أسامة وأحمد عزب من الزمالك، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى 44/34 بفارق 10 نقاط بينهما.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى، بعد غد الاثنين 14 مارس فى نهائي البطولة على لقب الكأس، بعد أن فاز زعيم الثغر على طلائع الجيش 60/82 بنفس الصالة بأكتوبر.