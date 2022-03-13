شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه، وهي بمثابة نشرة إخبارية لأهم الأحداث الرياضية التي شهدتها الساحة اليوم السبت 12 / 3 / 2022 ونستعرضها كالتالي:

الأهلي يخسر مُجدداً من صن داونز ويُعقّد موقفه فى دوري أبطال أفريقيا

خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة بنها بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر والتأهل لدور الـ16 من البطولة. تواصل الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، مع الجهاز الطبى لفريق ليفربول الإنجليزى للاطمئنان على إصابة محمد صلاح نجم فريق الريدز وقائد الفراعنة عقب الإصابة التي تعرض لها اليوم في المباراة التي جمعت فريقه أمام برايتون في بطولة الدورى الانجليزى الممتاز. طبيب المنتخب يتواصل مع ليفربول للاطمئنان على محمد صلاح الجونة يفوز على بنها 1/3 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، للتركيز فى المباريات المقبلة من أجل الاستمرار فى العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق. موسيماني: لا بديل عن الفوز أمام المريخ والهلال.. وتصرفات صن داونز غير مسبوقة

اتحاد الكرة يصرف مكافآت أفريقيا وكأس العرب للاعبى المنتخب قبل مباراتى السنغال

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، صرف المستحقات المتأخرة للاعبى منتخب مصر وتحديدا مكافآت بطولة كأس العرب وأمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون، فى المعسكر المقبل وتحديدا قبل مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

كيروش يستقر على إقامة تدريبات منتخب مصر بالدفاع الجوى قبل مباراتى السنغال

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على إقامة تدريبات الفراعنة باستاد الدفاع الجوى قبل مباراتى السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يرغب الخواجة فى إراحة أرضية ستاد القاهرة قبل المباراة الأولى أمام أسود التيرانجا المحدد لها يوم 25 مارس الجارى.

والتر بواليا يقترب من العودة للجونة الموسم المقبل

اقترب والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلى والمعار لصفوف فريق السيلية القطرى، من العودة لفريقه السابق الجونة الموسم المقبل عقب انتهاء الإعارة للنادى القطرى والعودة للقلعة الحمراء.