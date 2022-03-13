شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. ماذا قدم المحترفون قبل الانضمام لقائمة مصر أمام السنغال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لقائمة الفراعنة، استعدادا لمواجهة السنغال فى المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم القادم.

وكتب كارلوس كيروش، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "تصفيات كأس العالم مصر والسنغال هؤلاء هم اللاعبون التسعة المقيمون فى الخارج والذين تم اختيارهم للقائمة المؤقتة، وهم: كريم حافظ، محمد الننى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، أحمد ياسر ريان، عمر مرموش، محمود تريزيجيه".

ونستعرض ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر أمام السنغال فى التقرير التالى:





محمد صلاح

لعب: 34 مباراة

سجل: 27 هدفا

صنع: 10 أهداف

عدد الدقائق: 2932 دقيقة

مصطفى فتحى

لعب: 14 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع هدفين

عدد الدقائق: 1029 دقيقة

محمود حسن تريزيجيه

لعب: 6 مباريات

سجل: 5 أهداف

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 398 دقيقة

محمد الننى

لعب: 10 مباريات

سجل: 0

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 422

أحمد حسن كوكا

لعب: 29 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع: 4 أهداف

عدد الدقائق: 1442 دقيقة

مصطفى محمد

لعب: 33 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 3 أهداف

عدد الدقائق: 1317 دقيقة

كريم حافظ

لعب: 33 مباراة

سجل: 0

صنع: 0

عدد الدقائق: 1852 دقيقة

أحمد ياسر ريان

لعب: 22 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 801

عمر مرموش

لعب: 15 مباراة

سجل هدفين

صنع: 3 أهداف

عدد الدقائق: 1077 دقيقة

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم الكونغولى جون جاك ندالا لإدارة مباراة مصر أمام السنغال فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022، حيث يتواجد ندالا على رأس الطاقم ويعاونه مواطنه أوليفر سافارى والقُمرى سليمان أمل الدين، والمالى بابو تراورى كحكم رائع، وسبق لندالا أن أدار مباراة مصر أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا التى أقيمت مؤخرًا فى الكاميرون، وهى المواجهة التى انتهت بتفوق الفراعنة بركلات الترجيح.

ويتواجد الإيطالى ماركو دى بيلو لتولى مسؤولية حكم تقنية الفيديو var، ومعه باولو فاليرى، على أن يعاونه الجنوب أفريقى كيلفين جيروم.